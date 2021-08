Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Katalysator eines VW Golf zwischen Hilbringen und Merzig entwendet

Merzig (ots)

Am Mittwoch, 11.08.2021, 12:55 h, parkte der Geschädigte seinen PKW VW Golf auf dem PR-Parkplatz "Saarbrücke" zwischen den Ortschaften Hilbringen und Merzig am Saarwiesenring. Um 23:00 h kehrte der Fahrzeugbesitzer zu seinem PKW zurück. Nach dem Starten des Motors fiel dem Fahrzeugbesitzer ein erheblicher Lärm der Auspuffanlage auf. Bei Überprüfung der Auspuffanlage stellte der Fahrzeugbesitzer sofort den Ausbau bzw. den Diebstahl des Katalysators fest. Personen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell