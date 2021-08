Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in Haustadt

Beckingen (ots)

Am gestrigen Mittwoch, in der Zeit von 08:00 - 10:00 Uhr, wurde in Beckingen-Haustadt, Neue Welt, ein schwarzer Pkw, Audi A5 bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem bislang unbekannten Kraftfahrzeug die Straße Neue Welt in Richtung Haustadter-Tal-Straße und beschädigte den geparkten Audi (Sachschaden ca. 3.000 Euro) im Bereich der Beifahrerseite. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell