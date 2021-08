Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Wohnungsbrand in Merzig

66663 Merzig (ots)

Am Morgen des 31.07.2021 kam es zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Josefstraße in Merzig. Eine Nachbarin bemerkte Rauch, der aus den Dachgeschossfenstern des Mehrparteienanwesens drang und setzte sofort den Notruf ab. Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort, wo sich die Mitteilung bestätigte. Die Bewohner des Hauses konnten sich bereits nach draußen begeben. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte aus mehreren Merziger Löschbezirken konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen oder das angebaute Nachbarhaus verhindert werden. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Feuer vermutlich im Bereich der Küche ausgebrochen war. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an. Verletzt wurde durch den Brand keiner. Die betroffene Dachgeschosswohnung wurde stark beschädigt. Für die Dauer der Löscharbeiten war ein Teilstück der Josefstraße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell