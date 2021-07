Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: 80-jähriger Mann aus Merzig-Ballern vermisst

Merzig (ots)

Der Vermisste Konstantin WORSTER verließ am Montag, 19.02.2021 gegen 08:00 Uhr mit seinem Fahrzeug Mercedes Benz, B 180, Farbe grau, mit dem amtlichen Kennzeichen MZG - KW 243 sein Wohnhaus in Merzig-Ballern, um einen Termin wahrzunehmen. Dort kam er jedoch nicht an. Gegen 14:00 Uhr wurde H. WORSTER letztmalig in Saarbrücken gesehen. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des H. WORSTER bzw. seinem Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion in Merzig, Gutenbergstraße 30 in 66663 Merzig, Tel.: 06861-7040 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell