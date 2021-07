Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am 14.07.2021 gesucht!

66701 Beckingen-Düppenweiler (ots)

Am 14.07.2021, im Zeitraum von 09:30 Uhr - 18:00 Uhr, stellte die Geschädigte ihren weißen Peugeot 207 auf dem Parkplatz unmittelbar vor dem Frisörsalon Willkomm in der Schloßbergstraße 1 ab. In dem o.b. Zeitraum befährt der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer ebenfalls diesen Parkplatz und beabsichtigt dort in einer der Parktaschen sein Fahrzeug abzustellen. Hierbei kommt es entweder beim Einpark- oder beim Ausparkprozess zu einer Kollision mit dem Fahrzeug der Geschädigten, das in diesem Zeitraum in der Parktasche links davon abgestellt ist. Am Fahrzeug der Geschädigten entsteht hierdurch ein Schaden in Höhe von ca. 1000,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernt sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen gesucht, wer kann sachdienliche Hinweise auf diesen Vorfall geben?

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell