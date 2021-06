Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in Merzig, Josefstraße

Merzig (ots)

Der Polizeiinspektion Merzig wurde am Freitag, 25.06.2021, gegen 09:30 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht beanzeigt, die sich in Merzig, Josefstraße ereignete. Die Geschädigte hatte ihren Pkw, Peugeot 3008, silberfarben, in Höhe des Anwesens Nr. 12 am rechten Fahrbahnrand geparkt und musste feststellen, dass der geparkte Pkw im Bereich der Fahrerseite einen frischen Unfallschaden (Sachschaden ca. 2.500 Euro) aufwies.

Personen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell