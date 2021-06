Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Junger PKW-Fahrer flüchtet nach Trift-Unfall

Mettlach-Orscholz (ots)

Am Samstag Abend gegen 19:45 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Cloef-Atriums in Orscholz ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens, besetzt mit mehreren jungen Personen, triftete mit seinem PKW auf dem dortigen Parkplatz, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen einen geparkten grauen Mercedes-Benz. Anschließend hielt er sein Fahrzeug an, entfernte die Kennzeichen an seinem PKW und flüchtete von der Unfallörtlichkeit, ohne weitere Angaben zur Unfallbeteiligung gegenüber anderen Berechtigten gemacht oder sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Ein Teil der Insassen entfernte sich über einen nahe gelegenen Fußweg vom Parkplatz. Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei den Insassen um Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter von 18 - 20 Jahren. Die Polizeiinspektion Merzig bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrer. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegengenommen.

