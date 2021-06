Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Brand einer Heuwiese bei Perl-Sinz

Perl (ots)

Am Abend des 11.06. kam es im Bereich Perl-Sinz an einem Feld entlang der B 406 in Höhe des dortigen Rastplatzes zu einem Brandgeschehen, bei dem auf etwa 250 qm Fläche das ausliegende Heu zerstört wurde, ehe er von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnte. Eine fahrlässige oder auch vorsätzliche Inbrandsetzung kann angenommen werden. Die Polizei Merzig sucht Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, welche sich am Abend des 11.06. zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr im dortigen Bereich aufgehalten haben und evtl. mit dem Brand in Verbindung gebracht werden können. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Merzig unter 06861-7040

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell