Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Gewerbsmäßiger Taschendiebstahl in Merzig und Mettlach

Bild-Infos

Download

66693 Mettlach, 66663 Merzig (ots)

Wer kennt diese unbekannte Frau. Sie hat am Samstag, 20.02.2021 und am Samstag, 27.02.2021 in Merzig und in Mettlach-Orscholz mehrere gewerbsmäßige Taschendiebstähle in verschiedenen Lebensmittelmärkten begangen. Zum Zeitpunkt des jeweiligen Diebstahls waren die Geschädigten von der Täterin abgewandt. Sie deckte ihre Handlung mit einer Zeitung ab, um so die Taten vor anderen Zeugen zu verbergen. Videoaufnahmen und Zeugenangaben belegen, dass diese Täterin mindestens vier Taten begangen hat. Möglicherweise ist sie nach den Taten mit einem Mittäter in einem dunklen Fahrzeug (Van) mit ausländischem Kennzeichen geflüchtet. Hinweise zu der Täterin oder zu dem Fahrzeug bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Tel. 06861/7040

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell