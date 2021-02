Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Diebstahl einer orangen Warnfigur für Kindersicherheit im Straßenverkehr

Bild-Infos

Download

Beckingen (ots)

In der Nacht zu Montag, 22.02.2021, gegen 02:31 Uhr, wurde in Beckingen, Pfaffenkopfweg, eine orange Warnfigur für Kindersicherheit im Straßenverkehr, ein sogenannter "StreetBuddy", aus einer Garageneinfahrt entwendet. Die Tat wurde mittels Videokamera aufgezeichnet. Nach Auswertung der Videoaufzeichnung hielt eine bislang unbekannte Frau mit ihrem 4-türigen Kleinwagen (möglicherweise Smart Forfour) in Höhe der Garageneinfahrt, begab sich zum Garagentor und entwendete die dort abgestellte Warnfigur mit Warnfähnchen.

Die Frau verstaute den "StreetBuddy" anschließend auf der Rücksitzbank des Pkw und flüchtete mit ihrem Fahrzeug von der Örtlichkeit.

Personenbeschreibung der Frau:

- ca. 20-30 Jahre alt - ca. 1,65m groß, schlanke Gestalt - trug blonde, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundene Haare - bekleidet mit weißen Adidas-Schuhen mit schwarzen Streifen und hellem Kapuzenpullover oder Weste

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell