POL-MZG: Polizei bittet um Hinweise zu einer bisher unbekannten Person

Am 20.11.2020 kam es zum Diebstahl einer Geldbörse in einem Warenhaus zum Nachteil eines 67 jährigen Mannes. Im Anschluss wurde mit der ebenfalls entwendeten Bankkarte unberechtigt insgesamt 2000,-EUR an einem Bankautomaten in Losheim abgehoben. Bei Hinweisen auf die Identität der Person, bitte Nachricht an die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040.

