Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach unerlaubtem Entfernen von der Unfallörtlichkeit gesucht!

Beckingen-Saarfels, Fliederstraße (ots)

Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Im Zeitraum vom Mittwoch, den 20.01.2021, 17:00 Uhr - Donnerstag, den 21.01.2021, 15:00 Uhr wurde ein ordnungsgemäß am rechten Straßenrand der Fliederstraße in Beckingen-Saarfels abgestellter, dunkelgrüner Opel Omega durch einen zurzeit nicht bekannten PKW beim Vorbeifahren beschädigt, hier Streifschaden entlang der linken Fahrzeugseite, linker Außenspiegel beschädigt. An der Anstoßstelle des Außenspiegels konnten helle Lackanhaftungen (silber/hellblau metallic )festgestellt werden, die vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug herstammen.

Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung dieser Verkehrsunfallflucht führen könnten, bitte an die PI Merzig, Tel.: 06861/7040 weiterleiten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell