Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Aktion von Corona-Gegnern in Merzig

MerzigMerzig (ots)

Am Abend des 07.01.2021 wurden an diversen Geschäften in der Merziger Innenstadt Flyer mit der Aufschrift "Wir machen auf - Lockdown beenden" angebracht. Es handelt sich offenbar um eine Aktion von sog. Corona-Gegnern, die die Händler animieren wollen, ihre Läden zu öffnen und absichtlich gegen die geltende Rechtsverordnung zu verstoßen. Die Polizei bittet abermals um die Einhaltung der geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und weist darauf hin, dass Verstöße mit drastischen Bußgeldern geahndet werden können. Auch wird darauf hingewiesen, dass öffentliche Aufrufe zu Ordnungswidrigkeiten unter Strafe gestellt sind. Daher bittet die Polizei Merzig um Hinweise zu den Personen, die am Abend des 07.01.2021 die Zettel in der Innenstadt von Merzig aufgehängt haben. Telefon 06861/7040

