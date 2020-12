Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Beckingen

BeckingenBeckingen (ots)

Am Donnerstag, 3.12.2020, gegen 13:30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Frauen in ein Mehrfamilienhaus in Beckingen, Hindenburgstraße einzubrechen. Mit einer Vielzahl von Hebelansätzen versuchten die beiden Täterinnen eine Wohnungstür im Kellergeschoss des Anwesens aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, nahmen sie von der weiteren Tatausführung Abstand und flüchteten.

Laut Aussage eines Zeugen seien die beiden Frauen ca. 1,68m groß. Eine der Frauen habe schwarzes, lockiges Haar getragen, die andere habe ihr schwarzes, glattes Haar zu einem Pferdeschwanz getragen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Hermann Coßmann, PHK

Polizeiinspektion Merzig

MZG-ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell