Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verfolgungsfahrt nach Tankbetrug in Schmelz Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

MerzigMerzig (ots)

Am Sonntag, 29.11.2020, 15:30 h, nahm ein Fahrzeug der Diensthundestaffel der saarländischen Polizei in Beckingen-Reimsbach die Verfolgung nach einem dunkelgrünen Ford Escort ohne Kennzeichen auf. Das Fahrzeug war erkennbar mit zwei Personen besetzt und flüchtete trotz der eingeschalteten Anhaltesignale und der blauen Rundumleuchte des Funkstreifenwagens in Richtung Beckingen-Honzrath.

Da der Fahrer des flüchtenden Fahrzeuges auf die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens nicht reagierte, wurden sukzessive weitere Funkstreifenwagen in die Verfolgungsfahrt mit eingebunden.

Die Verfolgungsfahrt fand in der Zeit zw. 15:30 h bis 16:22 h statt. Letztendlich konnte das Fahrzeug auf einem Acker zwischen Losheim-Rimlingen und dem sogenannten "Hargarter Berg" gestoppt und die beiden Insassen kontrolliert und festgenommen werden. Die Verfolgungsfahrt führte u. a. durch die Ortschaften Reimsbach, Honzrath, Erbringen, Merchingen, Merzig, Brotdorf und Rissenthal. Zuletzt flüchtete der Fahrer über Feldwege und Äcker.

Der Verfolgungsfahrt war ein Tankbetrug in Schmelz vorausgegangen. Der Fahrzeugführer steht im Verdacht, neben seiner fehlenden Fahrerlaubnis, durch die Fahrt Straßenverkehrsgefährdungen begangen zu haben. Personen die Angaben zur Fahrt des grünen PKW Ford Escort ohne Kennzeichen machen können sowie Personen die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- DGL

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell