Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Brand einer Holzhütte

BeckingenBeckingen (ots)

Am Donnerstag,05.11.2020, wurde gegen 16:45 Uhr, in einem Waldgrundstück nahe dem Hartsteinwerk Beckingen-Düppenweiler, eine ca. 6x6m große Holzhütte in Brand gesetzt. Durch den Brand wurden die in der Hütte stehenden Bienenkästen sowie diverses Imker-Zubehör völlig zerstört. Ebenso brannte die Holzhütte bis auf die Grundmauern ab.

Neben Kräften der PI Merzig waren auch Einsatzkräfte der FFW der Gemeinde Beckingen im Einsatz.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

