Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Beckingen-DüppenweilerBeckingen-Düppenweiler (ots)

Am Freitag, 23.10.2020, ereignete sich gegen 12:00 Uhr, in Düppenweiler, in Höhe des Anwesens Hauptstraße 51, ein Verkehrsunfall bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr dieser die Hauptstraße aus Richtung Beckingen kommend in Richtung Ortsmitte und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot 107. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Dieses Fahrzeug, zu dem bislang keine Hinweise vorliegen, müsste rechtsseitig im Bereich des Außenspiegels beschädigt sein.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

