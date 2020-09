Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Aufwendige Rettungsaktion am Steilhang der Cloef

Mettlach-Orscholz (ots)

Am Nachmittag des 29.09.2020 kam ein belgischer Wandertourist auf dem Cloefpfad bei Orscholz ins Straucheln und stürzte den Steilhang hinab. Nach etwa 30 Metern kam der Wanderer an einem Baum zum Liegen. Durch andere Wanderer wurde der Notruf abgesetzt und Erste Hilfe geleistet. Die Rettung des Verletzten gestaltete sich schwierig, da dieser im Steilhang nur schwer zu erreichen war. Entsprechende Sicherungsausrüstung für die Einsatzkräfte musste über den schweren Wanderweg herbeigeschleppt werden. Nach einer ersten medizinischen Versorgung an Ort und Stelle gelang es, den Verletzten mittels eines aufgebauten Flaschenzugs und einem Rettungskorb aus dem Steilhang zu retten. Nun musste der 57-jährige die schmalen Serpentinen des Wanderweges hinauf getragen werden und konnte zur weiteren Versorgung ins Winterbergklinikum Saarbrücken verbracht werden. Neben Feuerwehrkräften mehrerer Löschbezirke der Gemeinde Mettlach samt Höhenrettung, den Rettungskräften des Rettungsdienstes samt Notärztin und Beamten der Polizei Merzig war auch der Rettungshubschrauber Christoph 16 im Einsatz.

