Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Bedrohung mittels Schusswaffe in Merzig

Merzig (ots)

Am 19.09.2020 gegen 22:00 Uhr wurden zwei Jugendliche in der Bahnhofstraße in Merzig von einem bislang unbekannten Täter bedroht. Die Jugendlichen befanden sich auf dem Weg zum Hauptbahnhof als der Täter sich zu ihnen umdrehte, aus seinem vorderen Hosenbund eine Faustfeuerwaffe (Pistole) zog und diese auf die Geschädigten richtete. Als der Täter die Waffe wieder in den Hosenbund steckte, flüchteten die Jugendlichen von der Örtlichkeit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Der Täter konnte als ca. 160 cm groß, ca. 50 Jahre alt, stämmiges, untersetztes Erscheinungsbild, bekleidet mit einer kurzen blauen Jogginghose und einem blauen T-Shirt mit weißer Aufschrift "Adidas" beschrieben werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Merzig, 06861/7040.

