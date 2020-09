Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor

66701 Beckingen Reimsbach (ots)

Am Samstag, dem 19.09.2020, kam es gegen 08:20 Uhr auf der L 156 zwischen Reimsbach und Hargarten zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Losheim am See tödlich verletzt wurde. Der Mann fuhr mit seinem Traktor mit Anhänger mit 25 km/h am rechten Fahrbahnrand, als eine 86-jährige Frau aus der Gemeinde Beckingen dem Gespann ungebremst auffuhr. Infolge des Aufpralls kippten Traktor und Hänger um, und der Mann wurde von seinem Fahrzeug geschleudert. Obwohl er von hinzukommenden Verkehrsteilnehmern und später von Rettungskräften sofort geborgen, reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde, kam jede Hilfe zu spät. Auch die Unfallverursacherin musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei ihr besteht jedoch keine Lebensgefahr. Zur endgültigen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

