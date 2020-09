Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallzeugin gesucht

Merzig Besseringen (ots)

Am Mittwoch, dem 16.09.2020, kam es gegen 09:00 Uhr auf der Bezirkstraße in Besseringen Ortsmitte zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein vorbeifahrendes Fahrzeug, möglicherweise ein Abschleppwagen, den Spiegel eines parkenden Lieferwagen abfuhr. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die den Fahrer des Lieferwagens auch davon unterrichtete. Zur Klärung des Unfallgeschehens ist die Aussage der Zeugin dringend erforderlich. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06861-7040 mit der Wache der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

