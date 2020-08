Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in Merzig-Gipsberg

66663 Merzig (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.08. - 30.08.2020) wurden mehrere geparkte Fahrzeuge im Bereich der Goethe- und der Humboldtstraße am Merziger Gipsberg durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. An insgesamt 13 Fahrzeugen wurde der Lack zerkratzt oder Fahrzeugteile abgerissen. Personen, die in der besagten Nacht Wahrnehmungen getätigt haben, die im Zusammenhang zu den Taten stehen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig (Tel. 06861/7040) in Verbindung zu setzen.

