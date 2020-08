Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

66701 Beckingen-Haustadt,Im Bungert 10 (ots)

Am Morgen des Dienstag, den 11.08.2020, 09:30 Uhr, ereignete sich in Beckingen-Haustadt, hier in der Straße "Im Bungert", Höhe Anwesen 10, ein Verkehrsunfall, indem ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich mit dessen Außenspiegel Beifahrerseite, beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeuges den Außenspiegel Fahrerseite dieses Fahrzeuges touchierte und beschädigte. Hiernach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Detaillierte Hinweise in Bezug auf den Unfallflüchtigen können bei der PI Merzig, Tel.: 06861/7040 bzw. bei jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell