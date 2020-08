Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Brand zweier Doppelhaushälften in Merzig-Merchingen

Merzig (ots)

Am Sonntag, den 09.08.2020 kam es gegen 16:17 Uhr wurde über Notruf ein Brand eines Hauses in Merchingen gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort schlugen bereits die Flammen auf mehreren Quadratmetern aus dem Dachgeschoss des zweigeschossigen Einfamilienhauses, welche kurz darauf auf das linksseitig angebaute Gebäudedach übergriffen. Die Bewohner des Anwesens hatten bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbständig das Haus verlassen und wurden durch den Brand bzw. durch die Rauchentwicklung nicht verletzt. Während der Löscharbeiten kollabierten eine Bewohnerin aufgrund einer Vorerkrankung und eine junge Feuerwehrangehörige wegen der hohen Außentemperaturen. Beide Personen wurden zur ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser verbracht. An beiden Häusern entstand Sachschaden von jeweils ca. 150.000 Euro. Die Anwesen waren nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten und Nachbarn unter. Die Lösch- und Rettungsarbeiten wurden durch 90 Feuerwehrkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Merchingen und umliegenden Feuerwehren sowie 17 Rettungskräfte und mehreren Polizeikräften der Polizeiinspektion Merzig gewährleistet. Auch die Energis war auf Grund einer beschädigten Ortsnetzleitung im Einsatz.

Die Ortsdurchfahrt Merchingen musste für fast 3 Stunden vollgesperrt werden.

Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

J. Günther Polizeihauptkommissar

