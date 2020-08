Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 158

In der Nacht zu Freitag, gegen 03:40 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 158, zwischen Mettlach und "Kleiner Potsdamer Platz", ca. 300 Meter vor der Abfahrt nach Brotdorf, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen der Polizeiinspektion Merzig befuhr die L 158 in Fahrtrichtung Losheim als den Beamten ausgangs einer langgezogenen Linkskurve ein Citroen Kastenwagen auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Citroen zu verhindern musste der Polizeibeamte den Funkstreifenwagen voll abbremsen und dem Fahrzeug nach links ausweichen. Der Citroen kam im Anschluss ungebremst von der Fahrbahn ab, stürzte mehrere Meter eine Böschung hinab und kollidierte im Wald frontal mit einem Baum. Durch die Polizeibeamten konnte ein beginnender Fahrzeugbrand an dem verunfallten Kastenwagen sofort gelöscht werden. Zeitgleich konnte der eingeklemmte und schwer verletzte Fahrer aus dem verunfallten Fahrzeug geborgen werden. Nach Erstversorgung durch die Polizeibeamten wurde der 18-jährige Fahrer mit schweren Kopfverletzungen in ein Trierer Krankenhaus verlegt. Wegen des Verdachts der alkoholischen Beeinflussung wurde gegen den jungen Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet.

