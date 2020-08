Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mettlach-Weiten

Mettlach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 02:40 Uhr, wurde versucht, in ein freistehendes Einfamilienhaus in Weiten, Luxemburger Straße einzubrechen. Der oder die Täter begaben sich zur Gebäuderückseite, wo sie mit einem Stein die Doppelglasscheibe des Kellerfensters einwarfen. Durch lautes Bellen des im Anwesen befindlichen Hundes fühlten sich die Täter offensichtlich gestört und flüchteten ohne Beute von der Tatörtlichkeit.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

H. Coßmann, PHK

MZG-ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell