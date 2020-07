Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: 33-jähriger Autofahrer begeht mehrere Verkehrsstraftaten

Merzig (ots)

Mehrere Verkehrsstraftaten verübte ein 33-jähriger Autofahrer am Montagabend, gegen 22:15 Uhr, in Merzig. Als Fahrer eines Mazda fiel der Mann zunächst einer Streifenwagenbesatzung auf, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Straße Am Viehmarkt befuhr und die polizeilichen Anhaltesignale missachte. Bei der anschließenden Flucht verunfallte er im Rotensteiner Weg, wo er mit einer Grundstücksmauer kollidierte und seine Flucht fortsetzte. Aufgrund der starken Beschädigungen an seinem Fahrzeug musste der Mann dann seinen Wagen stehen lassen und konnte von den Polizeibeamten in unmittelbarer Nähe festgenommen werden. Zwischenzeitlich wurde die Polizei auch darüber informiert, dass der Autofahrer zuvor zwei Fußgänger durch seine Fahrweise gefährdet hatte. Im Rahmen der Überprüfungen stellten die Polizisten fest, dass der Autofahrer alkoholisiert und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren hatte er an seinem Wagen falsche Kennzeichen angebracht. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung wurden zudem Betäubungsmittel bei ihm sichergestellt. Gegen den 33-jährigen, der in Merzig wohnhaft ist, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe wurde ihm entnommen.

