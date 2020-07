Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Beißvorfälle mit Hunden

Merzig (ots)

Postbote durch Hundebiss verletzt

Am gestrigen Mittwoch, 10:30 Uhr, wurde in Merzig, Waldstraße, ein Postbote von einem Hund gebissen. Der junge Mann war gerade dabei die Post zuzustellen, als er auf dem Privatgrundstück von einem größeren Mischlingshund angesprungen und gebissen wurde. Aufgrund der Bissverletzung musste der Mann in der Klinik ärztlich versorgt werden. Gegen die verantwortliche Hundehalterin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

"Havaneser" erliegt Bissverletzungen

Am Montagabend, gegen 22:00 Uhr, ereignete sich in Merzig, in Höhe Blättelbornweiher, ein Vorfall mit einem freilaufenden Hund. Nach Auskunft der geschädigten Hundehalterin befand diese sich mit ihrem "Havaneser" beim Spaziergang, als ihr Hund plötzlich von einem freilaufenden Hund angegriffen wurde. Die Hundehalterin versuchte zunächst einzugreifen, wobei auch sie von dem Hund gebissen wurde. Nur unter großer Kraftanstrengung gelang es dann dem Halter seinen freilaufenden Hund unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde die Anzeigerin mit ihrem "Havaneser" noch in der Nacht in einer Tierklinik vorstellig, wo dieser eingeschläfert werden musste. Der Halter des freilaufenden Hundes konnte polizeilicherseits ermittelt werden, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

