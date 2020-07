Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbruch in das Ausflugslokal "Huthaus"

Beckingen (ots)

In der Zeit von Samstag, 18.07.2020, 22:00 Uhr bis Sonntag, 19.07.2020, 10:40, wurde in das bekannte Ausflugslokal "Huthaus", am historischen Kupferbergwerk Düppenweiler eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten hierzu die Eingangstüren im Erdgeschoss und im Obergeschoss auf und konnten so in das Objekt einsteigen. Nachdem die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht waren, wurden aus dem Schankraum diverse Spirituosen entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

H. Coßmann, PHK

MZG-ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell