POL-MZG: Versuchter Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Perl-Besch

Perl (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich im Perler Ortsteil Besch, Gartenstraße, ein versuchter Tageswohnungseinbruchsdiebstahl. Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen zwei Personen durch eine unverschlossene Kellertür in das Wohnanwesen ein, wo sie im Kellergeschoss versuchten die Verbindungstür zum Erdgeschoss aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, nahmen sie von der weiteren Tatausführung Abstand und sie verließen das Anwesen in Richtung Garten. Hier wurde das Einbrecherpärchen von einem Familienangehörigen gesehen und sie flüchteten in Richtung der angrenzenden Felder.

Nach Auskunft des Zeugen sei der männliche Täter ca. 16-17 Jahre alt und hatte dunkelblonde Haare. In seiner Begleitung war eine ca. 17-18 Jahre alte Frau, die ihre schwarzen Haare zu einem Dutt gebunden hatte. Die junge Frau war mit hellblauem T-Shirt sowie schwarzer Hose mit weißen Punkten bekleidet. Beide Personen waren zudem mit einem Mundschutz maskiert.

Zeugen, die Angaben zu den beiden beschriebenen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

