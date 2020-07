Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Wanderer durch Kühe überrannt und verletzt

Beckingen (ots)

Am frühen Nachmittag des 16.07. kam es zu einem Unglücksfall in Beckingen-Düppenweiler, als ein 67-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen im Zuge einer Wanderung auf dem Litermont Sagenweg eine Viehweide überqueren wollte. Der Wanderer war dort mit seinem angeleinten Hund unterwegs, als er zwischen laufende Kühe geriet und von den Tieren umgeworfen und überrannt worden war. Hierdurch erlitt der Mann schwere Verletzungen im Thoraxbereich und er wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber ins Winterberg-Klinikum nach Saarbrücken geflogen, wo er behandelt wurde. Zwischenzeitlich erholt er sich von seinen Verletzungen. Der Wanderweg führte an der Unglücksstelle durch eine Schikane über die Viehweide, wobei allerdings ein Warnschild auf die Gefahren durch Tiere hinweist und die Wanderer anhält, die Weide zu meiden wenn sich Tiere darauf befinden.

