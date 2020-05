Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Festnahme eines Serienstraftäters

Beckingen (ots)

Einem Verkehrskommando ist am 11.05.2020, gegen 21:30 Uhr in Beckingen ein Fahrzeug aufgefallen, an welchem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Der zu kontrollierende Fahrzeugführer mißachtete die Anhaltesignale, er flüchtete und verursachte zwei Verkehrsunfälle. Bei dem zweiten Verkehrsunfall verletzte sich der Fahrzeugführer selbst, er wurde nach Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert. Im Zuge der Ermittlungen wurden im Fahrzeug, als auch später in der Wohnung des Fahrzeugführers eine Vielzahl von Diebesgut, wie auch eine erhebliche Menge an diversen Betäubungsmitteln aufgefunden. Zudem führte der Fahrzeugführer im offenen Handschuhfach eine Waffe mit. Einige Einbruchstaten konnten bereits aufgeklärt werden, die Ermittlungen dauern hierzu noch an. Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt und nach Anordnung der Untersuchungshaft in die JVA eingeliefert.

