Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallzeugen gesucht

Merzig (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die rechte Seitenwand eines PKW, der nachmittags an der Ladestation auf dem Parkplatz des Christian-Kretschmar-Platzes an der Merziger Post zum Laden der Elektrobatterie geparkt wurde, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040 entgegen.

