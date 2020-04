Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Pkw und Diebstahl eines Rollers in Merzig

Merzig (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 26.04. kam es in der Stadt Merzig zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Es kann davon ausgegangen werden, dass der/die Täter sich durch die Straßen bewegten, die Verschlusssituation abgestellter Fahrzeuge überprüften um dann bei Vorfinden eines unverschlossenen Fahrzeuges vorhandene Wertgegenstände zu entnehmen. Die Taten ereigneten sich überwiegend im Bereich des Wohngebietes "Gipsberg" Weiterhin wurde in der Synagogenstraße in Merzig ein dort mittels Schloss gesicherter Kleinkraftroller entwendet, nachdem der/die Täter das Schloss durchtrennt hatten.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen oder zu Personen machen können. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06861/7040.

In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis der Polizei, abgestellte Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen.

