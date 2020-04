Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigung am Gemeinschaftshaus der Kirchengemeinde Besseringen

Merzig-Besseringen (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag, den 25.04.2020, wurden durch bislang unbekannte Täter mehrere Glasscheiben im Eingangsbereich des Gemeinschaftshauses der Kirchengemeinde Besseringen in der Pastor-Krayer-Straße mittels Kieselsteinen eingeworfen. Es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR entstanden. Hinweise zu den Tätern sind der Polizei bislang nicht bekannt. Beobachtungen im Tatzeitraum zu etwaigen Personen oder Personengruppen im Umfeld der Örtlichkeit können der Polizei in Merzig mitgeteilt werden.(Telefon: 06861/7040)

