Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Merzig (ots)

Am Vormittag des vergangenen Dienstag, 14. April, kam es auf dem Parkplatz am Fellenbergzentrum in Merzig, Einfahrt Wilhelmstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer des verursachenden Pkw unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Den Ermittlungen zufolge touchierte das unbekannte Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken einen daneben stehenden Ford Focus Kombi, wobei dieser erheblich im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Unfallzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 12:00 Uhr eingrenzen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Merzig unter der Telefonnummer 06861-7040

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell