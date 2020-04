Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Polizei Merzig sucht Geschädigten

Merzig (ots)

Am Sonntag, dem 05.04.2020, wurde die Polizei Merzig darüber informiert, dass auf einem Verbindungsweg zwischen der "Kleine Mühlenstraße" und "An den Feldmühlen" in Merzig eine hölzerne Spendenbox aufgefunden wurde. Die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Box ist 30x20x15 cm groß und wurde aufgebrochen und geleert. Es erscheint wahrscheinlich, dass die Box entwendet wurde. Bis dato wurde jedoch keine entsprechende Strafanzeige erstattet. Die Polizei Merzig bittet daher um Informationen zum Eigentümer und zur vermeintlichen Tat unter der Nummer 06861-7040

