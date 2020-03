Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbruchsdiebstahl in Friseursalon

Merzig (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 12.03.2020 wurde in einen Friseursalon in der Merziger Schankstraße eingebrochen. Nachdem der o. die Täter durch die Kellertür in das dreigeschossige Geschäftsanwesen eingestiegen waren, wurden alle Räumlichkeiten des Salons betreten und das Inventar nach Wertgegenständen durchsucht. Neben den Tageseinnahmen wurden die Trinkgeldkassen der Mitarbeiter entwendet. Der Gesamtsachschaden beträgt mehrere eintausend Euro.

Sachdienlich Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

