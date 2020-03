Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Versuchter Einbruchdiebstahl in die Pfarrkirche St. Martin Merzig-Bietzen

Merzig (ots)

Im Zeitraum 25.02.2020 bis 28.02.2020 versuchten unbekannte Täter in die Pfarrkirche St. Martin in Merzig-Bietzen einzubrechen. Der oder die Täter gingen drei Außentüren der Pfarrkirche an und versuchten die Türen mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Die Türen hielten jedoch trotz zahlreichen Hebelversuchen stand, so dass die Diebe nicht in den Innenraum der Kirche gelangten. Es entstand allerdings Sachschaden an den hölzernen Türen der Kirche.

Personen, die Hinweise zu der Straftat machen können oder verdächtige Personen im Umkreis der Kirche wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

