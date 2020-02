Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: "Joker" wirft Leitpfosten auf entgegenkommenden PKW

Beckingen-Honzrath (ots)

Die Polizeiinspektion Merzig fahndet nach einem Mann, der am Freitag, den 21.02.2020, gegen 22:20 Uhr zu Fuß von Honzrath nach Erbringen unterwegs war. Aus bisher unbekannten Gründen riss er plötzlich einen Leitpfosten aus der Verankerung und warf ihn mit Schwung in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden PKW. Hierbei wurde die Windschutzscheibe durchschlagen. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt, aber er konnte aufgrund der starken Beschädigung seines PKWs seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Der Beschuldigte war nach Zeugenaussagen als Filmfigur "Joker" verkleidet: Er hatte ein weiß geschminktes Gesicht und trug eine grüne Perücke und einen lila/blau-farbiger Anzug mit Schlangenmuster. Möglicherweise war der "Joker" auf einer Faschingsveranstaltung in den umliegenden Ortschaften und wurde dort gesehen. Zeugen, die weiterführende Angaben zur Person des "Joker" machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06861/7040 mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

