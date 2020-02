Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Öffentlichkeitsfahndung nach einem unbekannten Täter nach Betrug mittels rechtswidrig erlangter EC-Karte

Mettlach- Orscholz (ots)

Am 11.12.2019 gegen 13:15 Uhr wird einer 75-jährigen Geschädigten im Lidl-Markt Orscholz die Geldbörse samt Inhalt aus der Handtasche gestohlen. Die durch diese Tat erlangte Bankkarte wird nur wenige Minuten später durch einen unbekannten Mann in der wenige Meter entfernten Volksbank-Filiale am Geldautomaten eingesetzt. Hier wird eine Bargeldauszahlung veranlasst, welche aufgrund fehlender Kontodeckung nicht durchgeführt werden konnte. Der Täter wurde während der versuchten Geldabhebung von einer Kamera videographiert.

Kann jemand Angaben zur abgebildeten Person machen?

