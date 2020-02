Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen in Merziger Stadtteilen

Merzig (ots)

In der Nacht von Freitag, 14.02.2020, zum Samstag, 15.02.2020, wurden in den Merziger Stadtteilen Hilbringen und Mechern mehrere Kfz. durch bislang unbekannte Täter angegangen. Nach bisherigen Ermittlungen zogen der oder die Täter durch mehrere Straßen der Ortsteile und überprüften die Verschlusssituation der geparkten Fahrzeuge. Mehrere Fahrzeuge wurden geöffnet und Wertsachen aus dem Innenraum entwendet. Personen, die in der betreffenden Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, die Polizei Merzig unter Telefon 06861/7040 zu informieren. Zudem ergeht der Hinweis, dass Sie Ihre Fahrzeuge an zugänglichen Orten stets verschließen sollten.

