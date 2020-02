Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Versuchter Einbruchsdiebstahl in die Gesamtschule Beckingen

Beckingen (ots)

Im Zeitraum vom 12.02 - 13.02.2020 versuchten bislang unbekannte Täter in die Friedrich-Bernhard-Karcher-Schule in Beckingen einzubrechen. Zunächst schlugen sie die Glas-Eingangstür am Haupteingang ein und konnten so die verschlossene Tür öffnen. Anschließend begaben sie sich in das Schulgebäude und betraten mehrere Klassenräume. Die Täter verließen letztlich wieder über die Eingangstür die Schule, ohne etwas aus dem Gebäude zu entwenden und flüchteten unerkannt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- DGL (A.Zimmer, POKin)

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell