Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigung durch Graffitis und Farbschmierereien in Brotdorf.

Merzig (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 07.02.2020, 13:00 Uhr bis Montag, den 10.02.2019, 07:30 Uhr betraten unbekannte Täter ungehindert das frei zugängliche Schulgelände der Grundschule Brotdorf in der Ringstraße und begaben sich zielgerichtet zum rückwärtigen Bereich der dortigen Sporthalle. Sie besprühten mittels handelsüblicher Sprühfarbe unterschiedlichste Aufschriften (u.a. 'TH' / 'MAK' / 'SNOW') an beide Giebelwände der Halle. Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes wird zum derzeitigen Ermittlungsstand auf ca. 400EUR geschätzt. Dies ist nicht der erste Fall an der Schule in Brotdorf. Bereits im Verlaufe des vergangenen Jahres wurden bei der Polizeiinspektion Merzig gleichartig gelagerte Sachverhalte zur Anzeige gebracht.

Weitere Graffities und Sachbeschädigungen wurden am Kirchengebäude der Kirchengemeinde Maria Magdalen zur Anzeige gebracht. Dort wurden von Unbekannten über den Zeitraum der vergangenen 2 Wochen insgesamt 100 Graffitis an Türen und Fenstern der Kirche und auch am Garagentor des Pfarrhauses sowie an einem Geräteschuppen zwischen dem Pfarrhaus und der Pfarrkirche angebracht. Weiterhin ist auch eine Windschutzverglasung am Garagentor eingeworfen worden.

Hinweise zu den Tätern sind der Polizei bislang nicht bekannt. Beobachtungen im Tatzeitraum zu etwaigen Personen oder Personengruppen im Umfeld der Schule können der Polizei in Merzig mitgeteilt werden.(Telefon: 06861/7040)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/704

0E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell