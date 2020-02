Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Handtaschendiebstahl aus PKW

Beckingen-Düppenweiler (ots)

Am Montag, den 10.02.2020, schlug ein bisher unbekannter Täter gegen 23:35 Uhr in Düppenweiler in der Hauptstraße die Seitenscheibe eines PKW ein und entwendete aus dem Fahrzeuginnern eine Damenhandtasche mit Inhalt. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Tel.: 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig

MZG- DGL

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell