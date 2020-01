Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Merzig (ots)

In Abwesenheit der Anwohner wurde am Donnerstag, 30.01.2020 in ein Wohnhaus in Beckingen, Am Kamm sowie in Merzig, Am Weißen Fels eingebrochen.

Bei der Tat in Beckingen hebelten bislang unbekannte/r Täter in der Zeit von 09:00 - 23:40 Uhr, die Terrassentür auf und konnten so in das Anwesen gelangen. Im Anschluss wurde zielgerichtet das Inventar nach Wertgegenständen durchsucht und Goldschmuck entwendet.

Der Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Merzig, Am Weißen Fels, ereignete sich in der Zeit von 14:50 - 19:30 Uhr. Der oder die Täter versuchten zunächst das Badezimmerfenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, wurde die Glasscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt zum Anwesen verschafft. Es wurden Bargeld und mehrere Uhren entwendet.

Bei den beiden Einbrüchen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

