Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Handtaschenraub in Merzig

Merzig (ots)

Am Montag, 20.01.2020, kurz nach 18:00 h, wurde die Polizeiinspektion Merzig über einen Handtaschenraub in der Fußgängerzone in Merzig in Kenntnis gesetzt. Vor Ort wurde festgestellt, dass einer 52-jährigen Frau, die in der Poststraße das Geschäft "Woolworth" verließ und anschließend durch den unbeleuchteten Weg "Haffners Gässchen" ging, von einer männlichen Person die Handtasche entrissen wurde. Als die Geschädigte daraufhin schrie, drehte sich der Täter um und nahm ihr gegenüber eine bedrohliche Haltung mit erhobenen Fäusten ein. Nachdem die Geschädigte aufhörte zu schreien, entfernte sich der Täter mitsamt der Handtasche um den Gebäudeblock zurück in die Fußgängerzone und läuft anschließend über den Weg "Maringers Gässchen" in Richtung Seffersbach. Während der Flucht ließ der Täter die Handtasche mitsamt Inhalt in der Fußgängerzone zurück, wo er von Zeugen beobachtet wurde. Die Geschädigte kann den Täter wie folgt beschreiben: Männlich, ca. 177 cm groß, ca. 17 - 20 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare, trug eine dunkle Hose und eine helle Jacke. Der Täter hatte eine Mütze auf und trug einen hellen, einfarbigen Schal, der teilweise vor das Gesicht und über den Kopf gewickelt war, ähnlich einem Wüstenschal. Personen, die Angaben zum Täter oder auch zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

