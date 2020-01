Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Merzig

Merzig (ots)

Am Donnerstag, 09.01.2020, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in Merzig, Saarwiesenring, ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden ist. Wie ermittelt werden konnte, kollidierte der Fahrer eines dunklen Pkw Kombi(vermutlich Mercedes Benz oder BMW) mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 sucht Zeugen des Verkehrsunfalles und bittet um Hinweise zu dem flüchtigen, dunklen Kombi. Dieser Pkw müsste korrespondierende Unfallschäden im Bereich der Fahrerseite aufweisen.

