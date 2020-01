POL-MZG: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Merzig

Polizeiinspektion Merzig

Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Merzig

Wadern (ots)

Am 30.09.2019, 15:40 Uhr, betrat ein bisher nicht identifizierter Mann das Hallenbad in Wadern, bezahlte an der Kasse den Eintritt und verließ das Bad bereits nach einer halben Stunde wieder. In diesem Zeitraum wurden mehrere Spinde aufgebrochen und hieraus Wertgegenstände entwendet. Gesamtschaden ca. 1.500 Euro.

Beim Betreten des Hallenbads wurde der mutmaßliche Täter von der Überwachungskamera gefilmt.

Die männliche Person ist ca. 45-55 Jahre alt, hat eine Halbglatze mit Haarkranz und war bei der Tat mit blauer Jeanshose, rotem Pullover und schwarzer Jacke bekleidet.

Bei Hinweisen auf die Identität der Person, bitte Nachricht an die Polizeiinspektion in Merzig, Telefonnummer 06861/7040.

Polizeiinspektion Merzig



Hermann Coßmann, PHK

MZG-ESD

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

