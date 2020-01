Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Sachbeschädigung an zwei geparkten Pkw

Merzig (ots)

In der Nacht zu Sonntag, 12.01.2020, wurden zwei im Rotensteiner Weg in Merzig geparkte Pkw durch bislang unbekannte Täter mutwillig beschädigt. Wie vor Ort festgestellt wurde, schlugen die Täter mit Pflastersteinen an einem Pkw eine Seitenscheibe und an einem weiteren Pkw die Windschutzscheibe ein. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR beziffert. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Merzig (06861-7040).

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Christian Bamberg, POK

Polizeiinspektion Merzig

MZG- DGL

Gutenbergstraße 30

66663 Merzig

Telefon: 06861/7040

E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell